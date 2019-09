Les matchs des Lions de l'Atlas à suivre ce week-end

Les Lions de l’étranger disputent ce weekend leurs premiers matches après les dates FIFA. Azaro, Bencharki et Boutaib s’attaquent à la Ligue des Champions CAF, Amrabat et Hamdallah jouent leur avenir asiatique, et Roman Saiss affronte un gros morceau en Premier League.

Par Mohamed Yassir