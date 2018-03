Le WAC et le RAJA participeront bien au Championnat arabe des clubs

Kiosque360. Les deux grands clubs de Casablanca participeront finalement au Championnat arabe des clubs, prévu en août prochain au Maroc. Le Raja et le Wydad, en plus de trente autres équipes provenant de tout le monde arabe, tenteront de remporter le trophée et sa prime de 5 millions de dollars.

Par Fayçal Ismaili