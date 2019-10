Le point sur le Rallye du Maroc après 4 étapes

Le Rallye du Maroc a débuté samedi dernier avec la participation des plus grands noms dont Nasser al-Attiyah et Fernando Alonso. Une répétition générale avant le Dakar qui ne se passe pas comme prévu pour le Qatari et l’Espagnol.

Par Le360sport