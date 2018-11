Le Maroc met fin à son complexe camerounais

© Copyright : DR

Kiosque360. Les Lions de l’Atlas ont fait d’une pierre deux coups. Battre le Cameroun, un exploit jamais réalisé, et se qualifier pour la CAN 2019. Une victoire qui est le fruit d’un jeu collectif où Ziyech et Boufal ont démontré l’étendue de leurs talents.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi