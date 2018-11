Le jackpot pour les Lions de l'Atlas

© Copyright : DR

On en sait plus sur les primes que touchera l'équipe nationale marocaine. Les Lions de l'Atlas ont l'opportunité de remporter un bonus conséquent en fonction de leur parcours à la CAN. Le trophée est en jeu mais aussi un jackpot financier.

Lire la suite sur notre site: le360sport.ma

Par Kebir Bhyer