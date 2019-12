Le clasico WAC-AS FAR et un alléchant duel Ziyech-Idrissi au menu du week-end

© Copyright : DR

À suivre ce week-end, le clasico WAC-AS FAR, le choc Arsenal-Manchester City mais aussi un duel du haut tableau aux Pays-bas entre Idrissi (AZ Alkmaar) et Ziyech (Ajax Amsterdam), sans oublier la Botola et la Coupe du Monde des clubs. Voici le programme.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport