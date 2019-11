LDC Afrique: Raja-Espérance aura lieu le 30 novembre au Complexe Mohammed V

Kiosque360. Le Raja connaît et le lieu et l’heure de son premier match en phase de poules de la Ligue des champions contre l’Espérance de Tunis. D'ailleurs il compte bientôt lancer la vente des billets d'entrée au stade Mohammed V, et dont 50% seront électroniques.

Par Ismail El Fassi