L’AS FAR exemptée de la transformation en société sportive

Les Féminines de l'AS Far, championnes du Maroc en 2018.

© Copyright : DR

Kiosque360. L’AS FAR sera exemptée de la transformation des clubs de la Botola en société sportive. Une décision motivée par ses particularités et sa culture, même si le club a entamé une marche vers l’ouverture sur les médias et la modernisation de sa gestion.

Par Ismail El Fassi