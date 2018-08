La date du match WAC-Al Ahli de Tripoli dévoilée

Kiosque360. Après avoir un temps envisagé d’organiser le match entre le Wydad de Casablanca et Ahli de Tripoli sur un terrain neutre, voilà que l’Union arabe de football (UAFA) a décidé de rejouer le match en deux fois, dans sa phase aller et retour, et ce durant le mois de septembre.

Par Ismail El Fassi