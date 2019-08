Jeux africains: Statu quo en tête du classement

© Copyright : DR

Avec ses 72 médailles dont 22 en or, 21 en argent et 29 en bronze, le Royaume demeure à la 3e place du classement derrière l'Afrique du Sud et l'Egypte.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport