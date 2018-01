Issam Erraki-Raja: un divorce à 4 millions de dirhams

Kiosque360. Issam Erraki n’attend plus que l’Assemblée générale du Raja, prévue la semaine prochaine, pour décider de son départ définitif du club. Mais plus difficile et plus longue sera son attente pour se faire payer ses arriérés de primes et salaires qui atteindraient plus de 3.8 millions de DH.

Par Ould Boah