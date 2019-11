Hooliganisme: des affrontements entre les fans de l’AS FAR et l’AS Salé font un mort

© Copyright : DR

Un homme a trouvé la mort, ce vendredi 15 novembre à Salé, suite à des affrontements entre les supporters de l’AS Salé et ceux de l’AS FAR. Dix personnes, dont six mineurs, ont été arrêtés.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport