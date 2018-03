FRMF: le Raja, le KACM et le MAT privés des droits TV

© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Info360. Le Raja, le KACM et le MAT sont de nouveau privés des droits TV à cause de leurs litiges avec différents joueurs et entraîneurs. La FRMF a saisi leurs quotes-parts pour régler les salaires et primes dus à leurs anciens salariés