FRMF: Fouzi Lekjaa aurait trouvé le remède pour tous les maux du football marocain

© Copyright : DR

Kiosque360. Fouzi Lekjaa est déterminé. Le patron du football vert et rouge ne veut plus que les exploits des sélections et clubs marocains soient un fruit du hasard et veut tout miser sur la formation.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Adil Azeroual