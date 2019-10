FRMF: course contre la montre pour établir les passeports des nouveaux Lions de l'Atlas

Kiosque360. La Fédération royale marocaine de football a entamé les démarches pour fournir au plus vite des passeports marocains à Kévin Malcuit et Sélim Amallah. Le défenseur de Naples et le joueur du Standard de Liège ont été récemment convoqués par le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic.

Par Ismail El Fassi