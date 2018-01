Football: Neymar en tête du Top 10 de la valeur marchande des joueurs

Kiosque360. Dans un classement effectué par l’Observatoire du football, Neymar a la valeur de transfert la plus importante au monde. Messi est juste derrière, devançant Harry Kane, Mbappé et Dybala... dans un Top 10 où ne figure par un certain CR7.

Par Fayçal Ismaili