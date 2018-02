Finale CHAN 2018. El Yamiq et Benoun: le dernier match du "Twin center"

© Copyright : DR

Cela fait déjà 1 an et demi que Jawad El Yamiq et Badr Benoun forment la meilleure paire de défenseurs centraux de la Botola. Des joueurs qui se complètent, qui sont tous les deux devenus internationaux en équipe A, et chez les locaux. Ils joueront ce soir face au Nigéria, leur dernier match en duo.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Nassim El Kerf