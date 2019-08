Et si Neymar restait au PSG?

© Copyright : DR

La fin du mercato se rapproche, sans que Neymar ne s'éloigne du Paris SG. "On n'a pas de solution", a concédé samedi son entraîneur Thomas Tuchel, actant une semaine de négociations difficiles avec le Barça. Et si la superstar restait un an de plus dans la capitale?

Par Le360sport