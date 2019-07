Éliminatoires CAN 2021: le Maroc ouvre le bal contre la Mauritanie

Les éliminatoires de la CAN 2021 commencent dès le mois de novembre. Le Maroc commencera sa campagne qualificative contre la Mauritanie et la terminera face au Burundi. Voici le calendrier et l'ordre des matches.

Par Le360sport