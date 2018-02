Diapo. Crise du Raja: manifestation anti-Hasbane devant le siège de la... FIFA

© Copyright : DR

Le Raja est rongé depuis plus d’un an par une crise profonde. De nombreux adhérents et supporters des Verts réclament un départ du président Said Hasbane. Une poignée de ses opposants ont manifesté, ce mardi, devant le siège de la FIFA.