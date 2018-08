Deux Marocains dans le Top 5 de la CAF

Les buts d'Anas El Asbahi (WAC) et Bilal El Megri (DHJ) contre Mamelodi Sundowns et le Mouloudia d'Alger figurent dans le Top 5 des plus beaux buts de la 5e journée de la Ligue des champions CAF.

Par Le360sport