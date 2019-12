Derby de Manchester, Wydad-Sundowns et Vita Club-Raja au programme ce week-end

Duels au sommet en Italie, derby de Manchester en plus des matchs de compétitions inter-clubs CAF, avec notamment l’affiche Wydad-Sundowns et AS Vita Club-Raja... Voici les matchs à ne pas rater ce week-end.

Par Le360sport