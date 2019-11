Derby casablancais, course au titre en Liga, voici le programme du week-end

© Copyright : DR

L'événement du week-end c'est évidemment le derby casablancais en Coupe Mohammed VI. À suivre également la course au titre en Espagne où le Barça et le Real se tiennent en 1 point. La Botola, la Coupe de la CAF et le derby de Turin sont aussi au menu.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport