Derby barcelonais: Samuel Umtiti victime de racisme?

Kiosque360. Alors que le match ayant opposé le FC Barcelone à l’Espanyol de Barcelone s’est soldé par un match nul, un but partout, l’attaquant des Bleu et blanc, Pericos Sergio Garcia, aurait proféré des insultes racistes à l’endroit de l’international français et défenseur du Barça, Samuel Umtiti.

Par Fayçal Ismaili