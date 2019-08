Coupe du trône: un choc WAC-AS FAR à l'affiche des seizièmes de finale

Le tirage au sort de la Coupe du trône a eu lieu ce jeudi. Des chocs électriques sont au programme dès les 16es de finale, avec le clasico WAC-AS FAR et le derby de la région Doukkala-Abda entre le DHJ et l'OCS. Demandez le programme!

Par Le360sport