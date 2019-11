Coupe du Trône: pour soutenir le Hassania d'Agadir, Akhannouch met les bouchées doubles

Aziz Akhannouch, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, apporte de nouveau un soutien précieux aux supporters du Hassania d'Agadir, qui dispute la finale de la Coupe du Trône ce lundi.

Par Le360sport