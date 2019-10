Coupe du Monde de rugby: un typhon menace le choc France-Angleterre

Le cyclone tropical Hagibis se dirige vers Tokyo et menace la tenue des rencontres de la Coupe du Monde de rugby prévues le week-end prohcain, dont le choc de la poule C entre le France et l'Angleterre.

Par Le360sport