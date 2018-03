Coulisses de la réunion entre Hasbane et la commission de la FRMF dirigée par El Hajoui

© Copyright : DR

Kiosque360. La Fédération royale marocaine de football vient de raisonner Said Hasbane, afin qu’il accepte finalement d’organiser une nouvelle assemblée générale du Raja dans les plus brefs délais. L’annonce de la date de cette AG se fera ce week-end, au plus tard.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ould Boah