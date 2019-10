Combien touchent les stars du foot espagnol?

© Copyright : DR

La Liga est l’un des championnats les plus attrayants au monde. Chaque saison, le Real et le Barça attirent les plus grands noms du football et leur offrent des salaires astronomiques. Découvrez le top 10 des joueurs les mieux payés du championnat espagnol.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport