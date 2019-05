Cinq joueurs de Botola présélectionnés par Hervé Renard

© Copyright : DR

Kiosque360. En plus de Badr Benoun, Reda Tagnaouti et Abdelkarim Baadi, Hervé Renard a fait appel à deux nouveaux joueurs de Botola, Yahya Jabrane et Youssef El Fahli.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi