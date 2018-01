CHAN 2018: Renard chez Sellami pour préparer le choc Maroc-Namibie

Kiosque360. Après deux victoires éclatantes et un match nul en phase de groupe, le Maroc affronte la Namibie en quart. Pour mieux préparer le reste de la compétition, Hervé Renard veille au grain et apporte son regard et son bagage tactique au sélectionneur Jamal Sellami.

Par Fayçal Ismaili