CHAN 2018. Locaux: entraînements spéciaux pour les joueurs du Wydad et du FUS

© Copyright : DR

Kiosque360. A cause de la fatigue due au nombre des matchs joués cette année, certains joueurs des Locaux ont été soumis à des séances spéciales, alliant entraînements et recharge des accus. Il s’agit particulièrement des joueurs du WAC et du FUS, éreintés par les coupes africaines et matchs locaux.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ould Boah