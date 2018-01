CHAN 2018: le programme des matchs de ce vendredi 19 janvier

Ce vendredi, les regards seront braqués vers le stade de Tanger qui abrite les matchs du groupe C du championnat d’Afrique des nations. La Libye pourrait mettre le pied en second tour. La qualification pour les quarts de finales est également en jeu pour le Rwanda et le Nigeria.