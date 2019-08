CAN U23 et CHAN 2020: baptême de feu pour Ammouta et Beaumelle

Kiosque360. Deux matchs importants attendent les deux nouveaux sélectionneurs nationaux, Houcine Ammouta, entraîneur de la sélection des locaux, et Patrice Beaumelle, coach des U23. Le premier affronte l’Algérie pour une place au CHAN 2020, alors que le second joue contre le Mali pour la CAN U23.

Par Ismail El Fassi