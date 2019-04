CAN 2019: où et quand suivre le tirage au sort?

Ce vendredi soir, le Maroc et les 23 autres équipes qualifiées pour la CAN 2019 connaîtront leurs adversaires pour la phase de groupes. Un tirage très attendu pour cette première édition à 24 équipes. À quelle heure et sur quelle chaîne le suivre?

Par Le360sport