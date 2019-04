CAN 2019: le Maroc connaîtra ses adversaires du premier tour ce vendredi

Kiosque360. Le Maroc est finalement dans le premier chapeau du tirage au sort de la CAN, et évitera de jouer les plus grosses équipes du continent au premier tour. Verdict des six poules ce vendredi.

Par Ismail El Fassi