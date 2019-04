CAN 2019: Ce que pensent les adversaires des Lions du tirage

Le Maroc s'est retrouvé dans le groupe D de la CAN 2019 avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Une poule qualifiée de compliquée pour beaucoup et de groupe de la mort pour d'autres. Mais qu'en pensent les futurs adversaires des Lions?

Par Le360sport