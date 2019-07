CAN 2019: ce que pense le "Roi Pelé" de Djamel Belmadi, Aliou Cissé et Sadio Mané

Djamel Belmadi et Aliou Cissé ont visiblement séduit le "Roi Pelé", footballeur de légende, qui a salué la prouesse des équipes du Sénégal et d'Algérie dans des propos rapporté par notre confrère Afrique Sports. Le Sénégal, qui a la plus belle équipe du moment, a de beaux jours devant lui.

Par Mar bassine