CAN 2019: calendrier de la 5e journée et chances de qualification des différents pays

© Copyright : DR

Les Lions de l'Atlas vont-ils dompter les Lions Indomptables? La Mauritanie va t-elle enfin réussir à se qualifier à sa première CAN? La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 sera décisive pour de nombreuses équipes. Voici le calendrier et les chances de qualifications des différents pays.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop