Cameroun. CAN 2021: confusion autour de certains chantiers à Garoua

© Copyright : DR

Prime Potomac, entreprise adjudicatrice des chantiers de construction de quatre terrains d’entraînement et deux hôtels dans la ville et le ministère des Sports ne s'accordent pas sur l'évaluation et le paiement des travaux effectués.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem