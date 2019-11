Burundi-Maroc: plus d'excuses!

Alors que le Maroc affronte le Burundi aujourd'hui en éliminatoires à la CAN 2021, le manque d'efficacité des Lions de l'Atlas inquiète de plus en plus. Muets face à la Mauritanie, les joueurs et leur sélectionneur jouent gros aujourd'hui à Bujumbura.

Par Le360sport