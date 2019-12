Botola: un alléchant classico WAC-AS FAR ce dimanche

Kiosque360. Le classico du championnat du Maroc se joue ce dimanche et il promet d’être alléchant. Le Wydad semble gérer facilement ses matchs de la Botola et l’AS FAR est dans une très bonne forme.

Par Ismail El Fassi