Botola D1. Assemblée générale du Raja: un énième report en vue?

L'assemblée générale tant attendue du Raja sera-t-elle, encore une fois, reportée? Tout laisse croire que le président Hasbane n'est pas pressé, et qu'il est certain de rester en place. D'autant plus que l'AG, du lundi 8 janvier 2018, semble être renvoyée aux calendres grecques.

Par Nassim El Kerf