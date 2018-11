Botola, coupes africaines..., où donner de la tête?

© Copyright : DR

Kiosque360. Pour finir la Botola à temps et laisser place à la CAN 2019, la FRMF et la commission de la programmation vont faire jouer les clubs deux à trois fois par semaine en moyenne.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi