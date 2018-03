Botola: actes de vandalisme en marge du choc AS FAR-IRT

Kiosque360. De nouveaux actes de vandalisme ont émaillé la rencontre ayant opposé l’AS FAR à l’Ittihad de Tanger, remportée par les R’batis. Après le but marqué sur penalty par les visiteurs, des supporters locaux ont saccagé pas moins de 50 sièges et se sont affrontés avec les forces de l'ordre.

Par Fayçal Ismaili