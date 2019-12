Blocus du Qatar: Bahreïn brise la glace et envoie ses supporters à Doha

© Copyright : DR

C’est une première depuis 2017 et la rupture des relations entre le Qatar et ses voisins (Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Bahreïn). À l’occasion des demi-finales de la Coupe du Golfe, la fédération bahreïnie va affréter des avions pour transporter ses supporters à Doha.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport