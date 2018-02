Basket-Ball: en crise, le WAC risque de se retirer du championnat

Les basketteurs du WAC n'ont pas perçu leurs salaires depuis 5 mois et menacent de ne plus jouer si leur situation financière n’est pas régularisée. Ils ont eu recours au président de la section football, Said Naciri, qui a refusé de les recevoir.