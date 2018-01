Assemblée générale du Raja: Said Hasbane plus malin que ses opposants

Said Hasbane a laissé entendre qu'il ne comptait pas partir ce lundi 8 janvier, lors de l'assemblée générale du club. Le président controversé a confié qu'il n'y avait aucune candidature valable, et que celle déposée par Ali Hamdi n'a pas été faite à temps, et il est, par conséquent, inéligible.

Par Nassim El Kerf