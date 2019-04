Aperçu à Lyon, Mourinho entretient la rumeur

Que va faire José Mourinho? Limogé de Manchester United en fin d'année dernière, le Portugais sillonne l'Europe et alimente les rumeurs les plus folles. Aperçu à l'aéroport de Lyon cette semaine, le Special One peut-il débarquer en Ligue 1? Pas si sûr.

Par Le360sport