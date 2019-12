Ansu Fati plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions

En inscrivant le but de la victoire du FC Barcelone face à l’Inter Milan (2-1) hier soir en Ligue des Champions, Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur à marquer en C1, à seulement 17 ans et 40 jours.

Par Le360sport